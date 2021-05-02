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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:30Заразились
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Голикова заявила о 200-300 тысячах прививающихся россиян в сутки

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - В сутки от коронавируса вакцинируется около 200-300 тысяч человек, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы "Вести" на "России 1" (ВГТРК).

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Она отметила, что 47% людей, которые приходят на вакцинацию - люди в возрасте 65+.

Между тем министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью телеканалу заявил, что ситуация с COVID-19 в РФ все еще напряженная, под наблюдением врачей находятся более 300 тысяч пациентов.

Он уточнил, что майские праздники были продлены для разрыва цепи передачи заболевания. Для формирования популяционного иммунитета и общей защиты населения ставится цель вакцинировать 69,8 млн человек, пояснил Мурашко.

По словам министра здравоохранения, до 25% граждан, перенесших COVID-19, имеют различные осложнения, а до 10% переболевших нуждаются в госпитализации.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин объявил нерабочими дни между майскими праздниками. Голикова сообщала, что в эти дни работодатели сами определяют режим работы, но зарплату сотрудникам в любом случае не должны сокращать.

Школьников на период с 1 по 10 мая отправили на каникулы.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Хроника 09 января 2020 года – 02 мая 2021 годаПандемия коронавируса
коронавирус Татьяна Голикова

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