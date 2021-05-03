Московские власти пока не приняли решения об отмене масочного режима

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Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Вероятность отмены масочно-перчаточного режима в Москве не велика, заявил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

"Нет пока финального решения по одной простой причине, что коронавирус еще не побежден. Все-таки маски и печатки, дистанция помогают спасать жизни (...) Вероятность пока не очень высокая", - сказал Немерюк в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Власти города также не рассматривают вариант отмены перчаточного режима с сохранением обязательного ношения масок. Немерюк уточнил, что в Москве усилен контроль соблюдения масочно-перчаточного режима.

"На эти выходные ... мы проверяем достаточно серьезно и продуктовые сети, и торговые центры на предмет соблюдения требований к посетителям. Как четко и серьезно отрабатывают службы безопасности этих организаций ношение масок", - сказал Немерюк.

При этом и вероятность введения нового локдауна в столице также "не велика".

По данным на 3 мая, в Москве за сутки выявили 2 635 случаев COVID-19. За все время пандемии коронавирусную инфекцию перенесли 1 млн 101 353 москвича.