Новых COVID-пациентов в Москве оказалось в 1,5 раза больше выздоровевших

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки выявил 2 896 случаев заболевания коронавирусом, что почти в полтора раза больше числа выздоровевших, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

Отмечается, что накануне сообщалось о 2 828 случаях инфицирования. Таким образом, заболеваемость среди жителей столицы выросла на 68 случаев.

За сутки коронавирус привел к смерти 56 человек. С начала пандемии скончались 18 893 москвича.

Выздоровели от заболевания за сутки 1 976 пациентов, что в 1,46 раз меньше числа заболевших. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 млн 10 тыс. 652 человека.

Накануне сообщалось о 2 134 выписанных и 58 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 10 мая составляет 1 млн 119 тыс. 284.

С 12 февраля в Москве выявляли менее 2 тыс. случаев заболевания в сутки, эта тенденция изменилась в апреле, когда в городе начали вновь фиксировать свыше 2 тыс. случаев COVID-19 в день.

В начале января 2021 года этот показатель превышал 5 тыс.