В Москве за сутки заболели COVID-19 более 2,6 тыс. человек

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки выявили 2 635 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

По его данным, накануне сообщалось о 2 699 случаях COVID-19 в столице. Таким образом, заболеваемость в городе незначительно - на 64 случая - сократилась.

За все время пандемии коронавирусную инфекцию перенесли 1 млн 101 тыс. 353 москвича.

Выздоровели от заболевания и выписались за последние сутки 1 408 жителей города. Всего COVID-19 смогли победить 996 373 москвича.

Скончались за сутки в Москве 58 пациентов с коронавирусом, в общей сложности болезнь унесла жизни 18 486 столичных жителей.

С 12 февраля в Москве выявляли менее 2 тыс. случаев заболевания в сутки, эта тенденция изменилась в апреле, когда в городе начали вновь фиксировать свыше двух тысяч случаев COVID-19 в день.

В начале января 2021 года этот показатель превышал 5 тыс.