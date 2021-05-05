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Вернувшихся из-за рубежа москвичей оштрафовали на 15,5 миллиона рублей

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Штрафы на сумму почти в 15,5 миллиона рублей присуждены москвичам, которые вернулись из-за границы и не внесли результаты теста на COVID-19 на портал госуслуг за три дня, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

Сообщается, что 2% россиян, возвращающихся с отдыха за границей, не прошли тестирование и не внесли результаты тестирования на ЕПГУ в течение 3–х дней после прилета. В настоящее время 1232 гражданина получили штрафы на сумму 15 миллионов 487 тысяч рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах и по ним назначены даты заседаний.

С 1 августа 2020 года Управлением Роспотребнадзора по Москве гражданам, вернувшимся их-за рубежа и не занёсшим результаты тестирования на COVID-19 на портал госуслуг, направлено 5420 уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ). Данная статья предусматривает для граждан административную ответственность в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей. Если же эти действия (бездействия) повлекут причинение вреда здоровью других людей, то такое правонарушение квалифицируется по ч.3 ст. 6.3 КоАП РФ, и размер штрафа в этом случае составляет от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.

Хроника 09 января 2020 года – 05 мая 2021 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор COVID-19 Коронавирус

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