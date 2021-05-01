В Москве прирост случаев COVID-19 за сутки снова превысил три тысячи

В целом по России число новых заболевших снова превысило отметку в 9 тысяч

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в Москве составил 3 208 случаев, в целом по России выявили еще 9 270 случаев заражения, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

За минувшие сутки по выздоровлении из больниц выписаны 8 637 человек, умерли 392 пациента.

В Москве за сутки умерли 59 человек, выздоровели 1 929 пациентов.

Наименьшее число случаев заражения за сутки зафиксировано в Магаданской области (четыре), Республике Тыва (три), по одному - в Ненецком и Чукотском автономных округах, ни одного - в Еврейской АО.

Еще 737 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 649 - в Московской области, 228 - в Ростовской области, 166 - в Нижегородской области, 160 - в Самарской области, 154 - в Воронежской области, 138 - в Саратовской области, 131 - в Иркутской области, 117 - в Свердловской области, 112 - в Красноярском крае, 106 - в Челябинской области, 105 - в Волгоградской области, 102 - в Краснодарском крае, 101 - в Пермском крае. В других регионах России суточный прирост не превышает 100.

Более девяти тысяч новых заболевших последний раз фиксировалось 28 апреля, до этого - 1, 3, 9, 16 и 17 апреля. Все остальное время прирост держался на уровне более 8 тысяч. Один раз - 28 апреля - число новых заболевших упало ниже восьмитысячной отметки. Эпидемиологи называют суточные колебания нормальным процессом и не связывают их с возможной третьей волной.

В Москве заболеваемость за сутки впервые с января превысила отметку в три тысячи 29 апреля. На следующий день, 30 апреля сообщалось о 2 662 новых пациентах.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в минувшую пятницу, что "в России в настоящее время нет критического роста заболеваемости коронавирусом, эпидемиологическая ситуация стабильная".

С момента распространения коронавируса в РФ зарегистрировано 4 млн 814 тыс. 558 случаев коронавирусной инфекции, 110 520 умерших и 4 млн 436 тыс. 583 выписанных.