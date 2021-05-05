Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:37Заразились
на 05.05В России 4 847 489+7 975В мире 154 359 533+807 436

В Москве смонтированы конструкции самого длинного эскалатора метро

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В Москве смонтированы металлоконструкции эскалатора будущей станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, который станет самым длинным в столичной подземке, сообщил в среду заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Длина наклонного хода эскалатора составит 130 метров. Это будет самый длинный эскалатор столичной подземки. На текущий момент самый большой эскалатор в Москве работает на станции "Парк Победы", его длина составляет 127 метров", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба.

МоскваВ Москве за год откроют 11 новых станций метроЧитать подробнее

Он добавил, что специалисты смонтировали металлоконструкции четырех эскалаторов станции "Марьина Роща". На следующем этапе планируется отрегулировать направляющие лестничного полотна, провести монтаж цепей, ступеней и поручней эскалаторов. Электрооборудование, балюстраду и всю техническую "начинку" планируется смонтировать осенью этого года.

Каждый из четырех эскалаторов станции "Марьина Роща", которые будут спускать пассажиров на глубину 64,5 метров, будут иметь по 724 ступени.

Полностью завершить строительство "Марьиной Рощи" планируется в 2022 году. Сейчас на станции устанавливаются оборудование и инженерные системы в помещениях вестибюля, а также строится пересадка на существующую станцию "Марьина Роща" Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки.

Ранее сообщалось, что "Марьина Роща" - одна из самых технически сложных строящихся станций московского метрополитена. Согласно проекту, у нее будет один вестибюль с четырьмя эскалаторами, длина которых составит свыше 130 метров, и платформа островного типа. Станция разместится вдоль улицы 5-й проезд Марьиной Рощи и будет являться пересадочной со станцией "Марьина Роща" Люблинско-Дмитровской линии метро.

Ранее мэр Сергей Собянин поставил задачу запустить БКЛ в течение двух лет.

Общая протяженность БКЛ с 31 станцией составит около 70 км. Первый участок линии от "Петровского парка" до "Делового центра" открылся в феврале 2018 года.

Андрей Бочкарев Москва Большая кольцевая линия

Новости по теме

Новости

Самолеты и вертолеты отрепетировали полет над Москвой к параду Победы

Самолеты и вертолеты отрепетировали полет над Москвой к параду Победы
Пандемия коронавируса

Вернувшихся из-за рубежа москвичей оштрафовали на 15,5 миллиона рублей

Названа основная версия пожара в гостинице на юго-востоке Москвы

Названа основная версия пожара в гостинице на юго-востоке Москвы

Слет кадетов в московском отеле, где произошел пожар, организовало частное учреждение

Возбуждено дело о гибели человека при пожаре в гостинице "Вечный зов"

Два человека погибли при пожаре в гостинице на юго-востоке Москвы

Два человека погибли при пожаре в гостинице на юго-востоке Москвы

Считавшиеся погибшими на пожаре в московской гостинице живы

Считавшиеся погибшими на пожаре в московской гостинице живы

Три человека погибли на пожаре в гостинице на юго-востоке Москвы

Московские власти пока не приняли решения об отмене масочного режима

Московские власти пока не приняли решения об отмене масочного режима

Один человек погиб при пожаре в жилом доме в центре Москвы

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');