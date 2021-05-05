В Москве смонтированы конструкции самого длинного эскалатора метро

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В Москве смонтированы металлоконструкции эскалатора будущей станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, который станет самым длинным в столичной подземке, сообщил в среду заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Длина наклонного хода эскалатора составит 130 метров. Это будет самый длинный эскалатор столичной подземки. На текущий момент самый большой эскалатор в Москве работает на станции "Парк Победы", его длина составляет 127 метров", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба.

Он добавил, что специалисты смонтировали металлоконструкции четырех эскалаторов станции "Марьина Роща". На следующем этапе планируется отрегулировать направляющие лестничного полотна, провести монтаж цепей, ступеней и поручней эскалаторов. Электрооборудование, балюстраду и всю техническую "начинку" планируется смонтировать осенью этого года.

Каждый из четырех эскалаторов станции "Марьина Роща", которые будут спускать пассажиров на глубину 64,5 метров, будут иметь по 724 ступени.

Полностью завершить строительство "Марьиной Рощи" планируется в 2022 году. Сейчас на станции устанавливаются оборудование и инженерные системы в помещениях вестибюля, а также строится пересадка на существующую станцию "Марьина Роща" Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки.

Ранее сообщалось, что "Марьина Роща" - одна из самых технически сложных строящихся станций московского метрополитена. Согласно проекту, у нее будет один вестибюль с четырьмя эскалаторами, длина которых составит свыше 130 метров, и платформа островного типа. Станция разместится вдоль улицы 5-й проезд Марьиной Рощи и будет являться пересадочной со станцией "Марьина Роща" Люблинско-Дмитровской линии метро.

Ранее мэр Сергей Собянин поставил задачу запустить БКЛ в течение двух лет.

Общая протяженность БКЛ с 31 станцией составит около 70 км. Первый участок линии от "Петровского парка" до "Делового центра" открылся в феврале 2018 года.