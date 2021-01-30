Большое кольцо московского метро запустят в 2022 году

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Движение по Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро запустят раньше планируемого срока, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу.

"Сегодня развернуты работы на всех участках Большого кольца метро. Нам предстоит большая и сложная задача - максимально ускорить строительство БКЛ. Мы планируем запустить движение по кольцу раньше планируемого срока почти на год - в 2022 году", - сказал он.

По его словам, в настоящее время завершается проходка тоннелей на БКЛ и идет возведение конструкций станций.

Как отметил Бочкарев, в этом году предполагается запустить 11 станций на разных участках Большого кольца.

Проект Большого кольца метро является крупнейшим в истории московского метростроения. На БКЛ предполагается строительство 31 станции, общая протяженность кольца составит около 70 км. БКЛ соединит все радиальные ветки на расстоянии до 10 км от существующей Кольцевой линии.

Первый участок БКЛ от "Петровского парка" до "Делового центра" открылся в феврале 2018 года.