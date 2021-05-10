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Съезд с внутренней стороны ТТК на Кутузовский проспект закроют до утра

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Съезд с внутренней стороны Третьего транспортного кольца на Кутузовский проспект в сторону области перекроют с вечера понедельника до утра вторника из-за ремонтных работ в тоннеле, сообщает столичный департамент транспорта.

Как говорится в его сообщении в телеграм-канале, съезд будет перекрыт с 21:00 до 06:00.

В департаменте отметили, что просят водителей учитывать данные изменения и заранее планировать свои маршруты.

Москва ТТК Кутузовский проспект

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