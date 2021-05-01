Участок салатовой ветки московского метро закрылся до 23 мая

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Участок Люблинско-Дмитровской линии московского метро между станциями "Дубровка" и "Волжская" закроют для движения поездов с 1 по 23 мая, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"С 1 по 23 мая не будет движения на участке "Дубровка" - "Волжская" (...). Там будут прокладывать тоннель БКЛ (Большой кольцевой линии - ИФ), и по правилам безопасности необходимо приостановить пассажирское движение", - пояснили в ведомстве.

Там советуют пассажирам пользоваться альтернативными маршрутами транспорта - соседними линиями метро и Московского центрального кольца (МЦК), а также Московскими центральными диаметрами (МЦД).

Кроме того, запустят три маршрута компенсационных автобусов: КМ1 (от "Волжской" до "Текстильщиков"), КМ2 (от "Волжской" через МЦД "Люблино", "Печатники" и "Кожуховскую" до "Дубровки") и КМ3 (от "Печатников" через "Кожуховскую" до "Дубровки"). Последний маршрут будет работать только по будним дням, а также с 4 по 7 мая.

Планируют также усилить регулярные маршруты в районах закрытого участка метрополитена.

На линиях планируют ежедневно задействовать более 200 компенсационных автобусов особо большой вместимости, они будут работать с 5:00 утра до 02:00 ночи. В районе их курсирования изменят схему автомобильного движения.

"Помимо перекрытий, которые будут введены для наземного транспорта, в районе продолжатся работы по строительству Юго-Восточной хорды. Из-за них движение также частично ограничено", - добавили в департаменте.

Сильные затруднения ждут в районе Северного тоннеля - движение по нему разрешат только для городского транспорта и по одной полосе.

Участком "Дубровка" - "Волжская" по будням пользуются более 92 тыс. пассажиров. Ожидается, что после строительства станции БКЛ "Печатники" южные участки Калужско-Рижской, Серпуховско-Тимирязевской, Замоскворецкой, Люблинско-Дмитровской и других линий разгрузятся на 15-18%.

Проект БКЛ является крупнейшим в истории московского метростроения. На БКЛ предполагается строительство 31 станции, общая протяженность кольца составит около 70 км. БКЛ соединит все радиальные ветки на расстоянии до 10 км от существующей Кольцевой линии.