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Участок салатовой ветки московского метро закрылся до 23 мая

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Участок Люблинско-Дмитровской линии московского метро между станциями "Дубровка" и "Волжская" закроют для движения поездов с 1 по 23 мая, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"С 1 по 23 мая не будет движения на участке "Дубровка" - "Волжская" (...). Там будут прокладывать тоннель БКЛ (Большой кольцевой линии - ИФ), и по правилам безопасности необходимо приостановить пассажирское движение", - пояснили в ведомстве.

Там советуют пассажирам пользоваться альтернативными маршрутами транспорта - соседними линиями метро и Московского центрального кольца (МЦК), а также Московскими центральными диаметрами (МЦД).

Кроме того, запустят три маршрута компенсационных автобусов: КМ1 (от "Волжской" до "Текстильщиков"), КМ2 (от "Волжской" через МЦД "Люблино", "Печатники" и "Кожуховскую" до "Дубровки") и КМ3 (от "Печатников" через "Кожуховскую" до "Дубровки"). Последний маршрут будет работать только по будним дням, а также с 4 по 7 мая.

Планируют также усилить регулярные маршруты в районах закрытого участка метрополитена.

На линиях планируют ежедневно задействовать более 200 компенсационных автобусов особо большой вместимости, они будут работать с 5:00 утра до 02:00 ночи. В районе их курсирования изменят схему автомобильного движения.

"Помимо перекрытий, которые будут введены для наземного транспорта, в районе продолжатся работы по строительству Юго-Восточной хорды. Из-за них движение также частично ограничено", - добавили в департаменте.

Сильные затруднения ждут в районе Северного тоннеля - движение по нему разрешат только для городского транспорта и по одной полосе.

Участком "Дубровка" - "Волжская" по будням пользуются более 92 тыс. пассажиров. Ожидается, что после строительства станции БКЛ "Печатники" южные участки Калужско-Рижской, Серпуховско-Тимирязевской, Замоскворецкой, Люблинско-Дмитровской и других линий разгрузятся на 15-18%.

Проект БКЛ является крупнейшим в истории московского метростроения. На БКЛ предполагается строительство 31 станции, общая протяженность кольца составит около 70 км. БКЛ соединит все радиальные ветки на расстоянии до 10 км от существующей Кольцевой линии.

Московский метрополитен БКЛ

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