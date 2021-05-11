Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:28Заразились
на 10.05В России 4 888 727+8 465В мире 158 620 404+294 086

Май в Москве уже перевыполнил норму по осадкам

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - За первую декаду мая в столице выпало 57 мм осадков, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы во вторник.

"По наблюдениям главной метеостанции города на ВДНХ, с 1 по 10 мая в Москве выпало 112% месячной нормы осадков", - рассказал представитель метеобюро.

МоскваЗатяжной дождь не нанес ущерба МосквеЧитать подробнее

По его информации, только за сутки 8 мая прирост осадков составил 39 мм - более 75% нормы.

Месячная норма осадков мая в Москве - 51 мм.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в столичном регионе установится летняя погода с дневными температурами выше 20 градусов.

Пока последний месяц весны в столице на 1,5-2 градуса холоднее климатической нормы.

Метеобюро Москвы Москва

Новости по теме

Новости

В московском метро прервано движение от "Молодежной" до "Киевской"

В Москве начали отключать отопление

В Москве начали отключать отопление

В Москве прошел салют в честь Дня Победы

В Москве прошел салют в честь Дня Победы

Парад Победы завершился в Москве

Парад Победы завершился в Москве

Парад Победы начался в Москве

Погода позволит провести авиационную часть победы в Москве

В День Победы салют в Москве дадут из 16 точек

В День Победы салют в Москве дадут из 16 точек

В центре Москвы 9 мая ограничат движение на дорогах

В Москве за день выпало около 75% месячной нормы осадков

В Москве за день выпало около 75% месячной нормы осадков

На Москву обрушилось почти 60% месячной нормы осадков

На Москву обрушилось почти 60% месячной нормы осадков
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');