Май в Москве уже перевыполнил норму по осадкам

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - За первую декаду мая в столице выпало 57 мм осадков, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы во вторник.

"По наблюдениям главной метеостанции города на ВДНХ, с 1 по 10 мая в Москве выпало 112% месячной нормы осадков", - рассказал представитель метеобюро.

По его информации, только за сутки 8 мая прирост осадков составил 39 мм - более 75% нормы.

Месячная норма осадков мая в Москве - 51 мм.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в столичном регионе установится летняя погода с дневными температурами выше 20 градусов.

Пока последний месяц весны в столице на 1,5-2 градуса холоднее климатической нормы.