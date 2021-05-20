В Москве в четверг ожидается дождь, гроза и до 23 градусов тепла

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В Москве и области в четверг днем воздух прогреется до плюс 21-23 градусов, следует из данных на сайте Гидрометцентра России.

Погода будет облачной с прояснениями. Ожидается дождь, в отдельных районах возможна гроза. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Ночью температура составит 11-13 градусов тепла, может пройти кратковременный дождь.

Во вторник в Москве был побит абсолютный температурный рекорд для 18 мая, установленный в конце XIX века. Главная метеостанция города на ВДНХ зафиксировала температуру 30,8 градуса. 19 мая температура воздуха составила 25-27 градусов тепла.