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Потепление придет в Москву после праздников

Потепление придет в Москву после праздников
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Повышение температуры воздуха до 20 градусов тепла ожидает москвичей и жителей Подмосковья с 10 мая, до конца текущей недели сохранится облачная погода, 9 мая возможен кратковременный дождь.

По данным Гидрометцентра России, в субботу, 8 мая, в Москве и области ожидается облачная погода, что связано с приходом циклона в столичный регион. Пройдет дождь, будет ветрено, температура воздуха днем составит 12-14 градусов тепла.

9 мая ожидается +11...+13 градусов. Будет облачно с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь, ветер западный 5-10 метров в секунду, с порывами до 17 метров в секунду.

Синоптики прогнозируют, что с началом новой недели в Москве и области установится антициклональная погода, прогнозируется повышение дневных температур.

10 мая воздух прогреется до 18-20 градусов тепла.

Во вторник, 11 мая, будет +19...+24 градусов.

В среду и четверг прогнозируется дальнейшее повышение температуры до 26-27 градусов тепла. Осадков не ожидается, кратковременный дождь возможен только 13 мая.

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