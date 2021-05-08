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Затяжной дождь не нанес ущерба Москве

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - По данным на 19:00 субботы, в некоторых округах Москвы выпало до 25 мм осадков, это почти половина месячной нормы.

При этом в телеграм-канале комплекса городского хозяйства отмечается, что системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме.

Власти города предупреждают, что ночью сильный дождь продолжится.

МоскваСтоличные власти предупредили, что дождь продолжится и в воскресеньеЧитать подробнее

Специалисты прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы, чтобы на улицах не скапливалась вода. Под особым контролем - остановки общественного транспорта, низинные места.

Ранее в метеобюро Москвы "Интерфаксу" сообщили, что за 12 часов в Москве выпало 30 мм осадков или почти 60% месячной нормы. Данные были получены в 18:00 субботы с главной метеостанции города на ВДНХ.

В субботу был перекрыт максимум осадков для 8 мая за 70 лет метеонаблюдений в Москве. Прежний рекорд фиксировался в 2017 году (28 мм).

Москва

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