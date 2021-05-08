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В Москве за день выпало около 75% месячной нормы осадков

В Москве за день выпало около 75% месячной нормы осадков
Фото: Mark Kolbe/Getty Images

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Прирост осадков в результате рекордных дождей в Москве к 21:00 субботы составил 39 мм, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро столицы.

Представитель метеобюро уточнил, что это предварительные оценки, так как дождь пока не прекратился. Он добавил, что данные получены с базовой московской метеостанции на ВДНХ.

Ранее сообщалось, что к 18:00 субботы в городе выпало 30 мм осадков, это почти 60% месячной нормы.

Москва перекрыла максимум осадков для 8 мая за последние 70 лет метеонаблюдений. Прежний рекорд фиксировался в 2017 году (28 мм).

По уточненным прогнозам синоптиков, дожди в столичном регионе прекратятся в воскресенье утром, не ранее 9:00.

Власти столицы заявили, что затяжной дождь не нанес ущерба городу, все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

На улицах столицы дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток".

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил "Интерфаксу", что решение о проведении воздушной части парада Победы в Москве 9 мая будет приниматься за несколько часов до начала на основе получаемых метеоданных.

Москва

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