Общее число жертв COVID-19 в Москве превысило 19 тыс.

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - За последние сутки в Москве выявили 2718 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

За сутки коронавирус привел к смерти 59 человек. С начала пандемии скончались 19 013 москвичей.

Выздоровели от заболевания за сутки 2394 пациента. Всего от COVID-19 в Москве излечились более 1,01 млн человек.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 12 мая составляет 1 млн 124 630.

С 12 февраля в Москве выявляли менее 2 тыс. случаев заболевания в сутки, эта тенденция изменилась в апреле, когда в городе начали вновь фиксировать свыше 2 тыс. случаев COVID-19 в день.

В начале января 2021 года этот показатель превышал 5 тыс.