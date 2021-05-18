Работу ЦДМ приостановили после встречи с актерами из "Майора Грома"

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Столичный Роспотребнадзор приостановил работу Центрального детского магазина (ЦДМ) на Лубянке из-за нарушения противоэпидемических мер во время автограф-сессии с актерами фильма "Майор Гром", сообщили в надзорном ведомстве.

Московский Роспотребнадзор возбудил административное расследование в отношении площадки, где прошло массовое мероприятие с нарушением обязательных требований по коронавирусу - АО "Лубянка-девелопмент" по адресу: г. Москва, Театральная пр., д. 5, стр. 1, заявили в ведомстве.

Сегодня, 18 мая, в отношении АО был введен временный запрет деятельности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ с последующей передачей материалов дела в Тверской суд Москвы, добавили в Роспотребнадзоре.

Уточняется, что ведомством возбуждено административное расследование, в ходе которого выявлены следующие нарушения санитарного постановления "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)": недостаточный контроль за масочно-перчаточным режимом, посетители без масок и перчаток; в местах общего пользования отсутствует оборудование по обеззараживанию воздуха; недостаточный запас дезинфицирующих средств; не предоставлены результаты ПЦР-тестов на коронавирус у сотрудников клининга и технического персонала.

16 мая в ЦДМ была организована встреча с актерами фильма "Майор Гром: Чумный доктор". По данным СМИ, на мероприятии присутствовало более 5 тыс. человек.

В этот же день столичный Роспотребнадзор возбудил и начал административное расследование в отношении ООО "БАБЛ" - организатора массового мероприятия в ЦДМ. По данным ведомства, во время автограф-сессии не соблюдались санитарно-противоэпидемические требования, введенные из-за пандемии коронавируса. За нарушения предусматривается штраф для должностных лиц до 150 тысяч рублей, для юридических лиц - до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности сроком до 90 суток.