Суд на неделю закрыл ЦДМ из-за встречи с актерами "Майора Грома"

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы признал Центральный детский магазин на Лубянке виновным в совершении административного правонарушения и приостановил его работу.

АО "Лубянка-девелопмент" признано виновным в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (часть 2 статьи 6.3 КОАП). В качестве наказания деятельность предприятия приостановили на 7 дней, сообщили "Интерфаксу в суде.

Претензии к детскому магазину у Роспотребнадзора возникли в связи с нарушением противоэпидемических мер во время автограф-сессии с актерами фильма "Майор Гром". По данным СМИ, на мероприятии присутствовало более 5 тыс. человек.

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