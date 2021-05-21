Поиск
AНачало в 16:15Россия Россия1 : 1Чехия ЧехияПервый периодонлайнBНачало в 16:15Германия Германия0 : 0Италия ИталияПервый период

Суд на неделю закрыл ЦДМ из-за встречи с актерами "Майора Грома"

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы признал Центральный детский магазин на Лубянке виновным в совершении административного правонарушения и приостановил его работу.

АО "Лубянка-девелопмент" признано виновным в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (часть 2 статьи 6.3 КОАП). В качестве наказания деятельность предприятия приостановили на 7 дней, сообщили "Интерфаксу в суде.

Претензии к детскому магазину у Роспотребнадзора возникли в связи с нарушением противоэпидемических мер во время автограф-сессии с актерами фильма "Майор Гром". По данным СМИ, на мероприятии присутствовало более 5 тыс. человек.

Новость дополняется

ЦДМ Москва коронавирус

Новости по теме

Новости

У Храмовой горы начались стычки между палестинцами и полицией Израиля

Нетаньяху заявил, что доволен итогами операции против сектора Газа

Глава МИД Украины счел завершение "Северного потока 2" поражением США

Глава МИД Украины счел завершение "Северного потока 2" поражением США

Медведчук отверг подозрения в передаче информации спецслужбам РФ

Илон Маск заявил, что Tesla "близка" к присутствию в России

Илон Маск заявил, что Tesla "близка" к присутствию в России
Крушение украинского самолета в Иране

В Канаде признали терактом уничтожение украинского Boeing в Иране

В Канаде признали терактом уничтожение украинского Boeing в Иране
Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 165 млн

Что случилось этой ночью: пятница, 21 мая

Фондовый рынок США в четверг вырос на данных по рынку труда

Фондовый рынок США в четверг вырос на данных по рынку труда

В Сенате США захотели восстановить санкции против "Северного потока 2"

В Сенате США захотели восстановить санкции против "Северного потока 2"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');