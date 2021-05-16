ЦДМ на Лубянке предстоит проверка из-за толпы поклонников "Майора Грома"

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Столичный Роспотребнадзор проводил проверку соблюдения санитарных мер в Центральном детском магазине из-за сообщений о массовом скоплении посетителей на мероприятии.

По данным СМИ, в Центральном детском магазине в воскресенье проводится встреча с актерами фильма "Майор Гром: Чумной Доктор". В телеграм-каналах появились фотографии видеозаписи, на которых видно, что участники мероприятия заняли холл первого этажа без соблюдения социальной дистанции.

"Майор Гром: Чумной Доктор" - фильм на основе комикса издательства Bubble, его онлайн-премьера состоялась 5 мая.

В Москве за минувшие сутки зарегистрированы 2 789 случаев заражения коронавирусом. 14 мая мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в столице отмечается рост заболеваемости, но он не является критическим.