ЦДМ на Лубянке грозит закрытие за нарушение масочного режима

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Управление Роспотребнадзора по Москве выявило нарушения перчаточно-масочного режима в Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке, что может быть основанием для приостановление его деятельности, сообщила замначальника отдела надзора за услугами и товарами для детей и подростков Ольга Куликова.

Как рассказала Куликова журналистам в понедельник, специалисты Роспотребнадзора в ходе осмотра детских магазинов в ЦДМ выявили "нарушения перчаточно-масочного режима, отсутствие рециркуляторов". По ее словам, магазину грозит штраф или временное приостановление деятельности.

"За выявленные правонарушения в отношении ответственных юридических лиц будут составлены протоколы по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ. Данная статья предусматривает штрафные санкции до 500 тыс. руб. или приостановление деятельности до 90 суток", - добавила Куликова.

В конце сентября стало известно, что столичные власти оштрафовали расположенный неподалеку от ЦДМ ЦУМ более чем на миллион рублей за нарушение масочно-перчаточного режима. Об этом тогда рассказал журналистам руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

Ношение масок и перчаток в транспорте, магазинах и в других общественных местах в Москве является обязательным с 12 мая. В сентябре мэр Москвы Сергей Собянин поручил усилить контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима в городе.