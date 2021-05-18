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Суд 27 мая проверит законность ареста физика Голубкина по делу о госизмене

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Мосгорсуд 27 мая рассмотрит апелляционную жалобу защиты на решение об аресте 70-летнего ученого Валерия Голубкина, обвиняемого в государственной измене.

"Меня официально не извещали, но мой подзащитный сказал, что назначили на 27 мая", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Александр Тимошенко во вторник.

В свою очередь в пресс-службе Мосгорсуда агентству уточнили, что заседании назначено на 27 мая в 10:45.

Как сообщалось, изначально Мосгорсуд должен был рассмотреть апелляционную жалобу на заключение под стражу физика 29 апреля, однако заседание было отложено, поскольку Голубкин не был надлежаще извещен и ознакомлен с жалобой своего защитника.

Лефортовский суд 12 апреля отправил Голубкина под стражу на два месяца. Почти сразу после ареста ученого поместили в стационар СИЗО "Матросская тишина", поскольку у него был выявлен коронавирус.

Голубкину предъявлено обвинение в государственной измене. Вину он не признает. Фабула расследования неизвестна, поскольку материалы уголовного дела засекречены. Вместе с тем, по данным источника "Интерфакса", ученый обвиняется в передаче секретной информации одной из стран НАТО.

Информированный источник ранее сообщил "Интерфаксу", что Голубкин работает в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ) им. Жуковского и занимается темой аэродинамики больших скоростей.

Согласно информации Московского физико-технического института (МФТИ), Голубкин - профессор кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики. Среди научных интересов Голубкина - обтекание элементов летательных аппаратов, оптимизация аэродинамических форм, генетические алгоритмы оптимизации.

В МФТИ заявили, что Голубкин не имел доступа к сведениям, составляющим государственную тайну.

Мосгорсуд Москва Валерий Голубкин Александр Тимошенко

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