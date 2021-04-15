Профессору Голубкину предъявили официальное обвинение в госизмене

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Ученому Валерию Голубкину официально предъявлено обвинение в государственной измене, сообщил в четверг "Интерфаксу" его адвокат Александр Тимошенко.

"Обвинение предъявлено сегодня. Мой подзащитный, как и раньше, категорически не признает вину", - сказал адвокат.

По его словам, защита также подала жалобу на арест ученого, в которой просит Мосгорсуд отменить решение Лефортовского суда и избрать 70-летнему профессору более мягкую меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО. Дата рассмотрения жалобы пока не назначена.

Ранее на этой неделе Лефортовский суд Москвы отправил Голубкина под арест до 12 июня.

Информированный источник ранее сообщил "Интерфаксу", что Голубкин работает в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ) им. Жуковского и занимается темой аэродинамики больших скоростей.

Во вторник, 13 апреля, в пресс-службе Московского физико-технического института "Интерфаксу" рассказали, что Голубкин работает в ЦАГИ, а в МФТИ "преподает у студентов 4 курса в качестве внешнего совместителя и не участвует в научной работе". Там уточнили, что ученый не является сотрудником МФТИ.

"К сведениям, составляющим государственную тайну в МФТИ, он допуска не имел", - добавили в пресс-службе.