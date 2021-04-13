Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:51Заразились
на 13.04В России 4 657 883+8 173В мире 136 663 253+616 629

Ученого Голубкина заподозрили в передаче секретных данных стране НАТО

По данным источника, Валерий Голубкин работал в ЦАГИ и занимался "аэродинамикой больших скоростей".

Ученого Голубкина заподозрили в передаче секретных данных стране НАТО
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Арестованный по делу о госизмене гражданин России Валерий Голубкин являлся сотрудником Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Жуковского (ЦАГИ) и подозревается в передаче секретной информации одной из стран НАТО. Об этом сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

"Это уголовное дело не связано с деятельностью МФТИ, Голубкин работает в ЦАГИ", - сказал собеседник агентства. По его словам, профессор Голубкин занимается "аэродинамикой больших скоростей".

Источник добавил, что Голубкин арестован по делу, по которому также проходит другой ученый и его коллега Анатолий Губанов, они были знакомы и имели общие научные работы. "Да, у них были пересекающиеся научные интересы, вместе делали некоторые работы по теме сверхзвуковых скоростей", - сказал собеседник агентства.

"Голубкин задержан в рамках того же дела. Подозревается в передаче секретной информации одной из стран НАТО", - заявил источник.

Ранее во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе Лефортовского суда Москвы сообщили, что отправлен под арест гражданин РФ Валерий Голубкин, подозреваемый в государственной измене.

По информации с сайта Московского физико-технического института (МФТИ), Голубкин является профессором кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики. Согласно данным сайта, среди его научных интересов – обтекание элементов летательных аппаратов, оптимизация аэродинамических форм, генетические алгоритмы оптимизации.

Наказание по данному обвинению предусматривает от 12 до 20 лет колонии.

Другой ученый – Анатолий Губанов, обвиняемый в государственной измене, был задержан и арестован в начале декабря 2020 года. Он вину не признает. Он работал по совместительству в МФТИ, где читал курс по "практической аэродинамике высокоскоростных летательных аппаратов".

Претензии к ученому, по некоторым данным, могут быть связаны с его работой в ЦАГИ.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что физик обвиняется в передаче секретных сведений европейскому государству в рамках международного проекта по разработке гиперзвукового гражданского самолета HEXAFLY-INT (High-SpeedEXperimental FLY Vehicles).

Вину Губанов не признает.

Валерий Голубкин ЦАГИ НАТО

Новости по теме

Новости

Песков не исключил отключения России от Visa и MasterCard из-за санкций

"Ивана Грозного" вернут в зал в Третьяковке в бронированном коробе

"Ивана Грозного" вернут в зал в Третьяковке в бронированном коробе

В Черное море направились 15 военных кораблей РФ

В России выявлены 8 173 новых случая заражения коронавирусом

В России выявлены 8 173 новых случая заражения коронавирусом

"Невская мануфактура" в Петербурге сгорела до остова

ГИБДД предупредила об отсутствии защиты фотографий машин при техосмотре

ГИБДД предупредила об отсутствии защиты фотографий машин при техосмотре

Власти Крыма разрешили лагерям принимать детей из всех регионов РФ

В МИД заверили, что РФ не откажется от защиты русскоязычного населения

Гендиректор "Невской мануфактуры" и его зам задержаны по делу о пожаре

Потушен пожар в хостеле рядом с "Невской мануфактурой"

Потушен пожар в хостеле рядом с "Невской мануфактурой"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');