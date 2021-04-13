Ученого Голубкина заподозрили в передаче секретных данных стране НАТО

По данным источника, Валерий Голубкин работал в ЦАГИ и занимался "аэродинамикой больших скоростей".

Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Арестованный по делу о госизмене гражданин России Валерий Голубкин являлся сотрудником Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Жуковского (ЦАГИ) и подозревается в передаче секретной информации одной из стран НАТО. Об этом сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

"Это уголовное дело не связано с деятельностью МФТИ, Голубкин работает в ЦАГИ", - сказал собеседник агентства. По его словам, профессор Голубкин занимается "аэродинамикой больших скоростей".

Источник добавил, что Голубкин арестован по делу, по которому также проходит другой ученый и его коллега Анатолий Губанов, они были знакомы и имели общие научные работы. "Да, у них были пересекающиеся научные интересы, вместе делали некоторые работы по теме сверхзвуковых скоростей", - сказал собеседник агентства.

"Голубкин задержан в рамках того же дела. Подозревается в передаче секретной информации одной из стран НАТО", - заявил источник.

Ранее во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе Лефортовского суда Москвы сообщили, что отправлен под арест гражданин РФ Валерий Голубкин, подозреваемый в государственной измене.

По информации с сайта Московского физико-технического института (МФТИ), Голубкин является профессором кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики. Согласно данным сайта, среди его научных интересов – обтекание элементов летательных аппаратов, оптимизация аэродинамических форм, генетические алгоритмы оптимизации.

Наказание по данному обвинению предусматривает от 12 до 20 лет колонии.

Другой ученый – Анатолий Губанов, обвиняемый в государственной измене, был задержан и арестован в начале декабря 2020 года. Он вину не признает. Он работал по совместительству в МФТИ, где читал курс по "практической аэродинамике высокоскоростных летательных аппаратов".

Претензии к ученому, по некоторым данным, могут быть связаны с его работой в ЦАГИ.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что физик обвиняется в передаче секретных сведений европейскому государству в рамках международного проекта по разработке гиперзвукового гражданского самолета HEXAFLY-INT (High-SpeedEXperimental FLY Vehicles).

Вину Губанов не признает.