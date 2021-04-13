Арестованный 70-летний профессор Голубкин не признал вину

В МФТИ заявили, что он лишь преподавал по совместительству и не имел допуска к секретным данным

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Арестованный по подозрению в государственной измене ученый Валерий Голубкин категорически не признает вины, его защита обжалует арест, сообщил "Интерфаксу" адвокат Александр Тимошенко во вторник.

"Мой подзащитный категорически не признает свою вину, он ученый, его работа - это ручка и бумажка, а не секреты передавать. Меру пресечения мы обязательно обжалуем", - сказал Тимошенко.

Он отметил, что у Голубкина очень плохое состояние здоровья. "Ему почти 70 лет, состояние здоровья, так скажем, плохое. В 2015 году он болел онкологией и сейчас находится на учете, а также у него гипертония", - добавил адвокат.

К сведениям, составляющим гостайну в МФТИ, допуска не имел

"Валерий Николаевич Голубкин является сотрудником Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ). В МФТИ Валерий Николаевич преподает у студентов 4 курса в качестве внешнего совместителя и не участвует в научной работе", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Московского физико-технического института во вторник.

Там уточнили, что ученый не является сотрудником МФТИ.

"К сведениям, составляющим государственную тайну в МФТИ, он допуска не имел", - добавили в пресс-службе.

Ранее во вторник Лефортовский суд Москвы арестовал до 12 июня Голубкина, подозреваемого в государственной измене.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что Голубкин работает в ЦАГИ им. Жуковского и занимается темой аэродинамики больших скоростей. По словам источника, по этому же делу проходит ранее арестованный физик – Анатолий Губанов.

По информации с сайта МФТИ, Голубкин является профессором кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики. Согласно данным сайта, среди его научных интересов – обтекание элементов летательных аппаратов, оптимизация аэродинамических форм, генетические алгоритмы оптимизации.

Фабула расследования неизвестна, поскольку материалы уголовного дела засекречены. Наказание по данному обвинению предусматривает от 12 до 20 лет колонии.