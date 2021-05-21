Московским сервисам запретят сдавать электросамокаты злостным нарушителям

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Мосгордума предложила городскому Департаменту транспорта составить и вести "черный список" нарушителей, которым будет запрещена аренда электросамокатов в столичных сервисах, сообщил журналистам спикер парламента Алексей Шапошников.

Он отметил, что в Москве очень много людей использует самокаты и другие средства индивидуальной мобильности, городские власти поддерживают сервисы аренды субсидиями. В этой ситуации нужно создать пользователям этого транспорта, пешеходам и автомобилистам безопасные условия движения.

Так, депутаты предлагают внести в городской закон ограничение скорости передвижения на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) до 15 км/ч в парках и отдельное ограничение для тех, кто впервые пользуется этим видом транспорта. Еще они хотят запретить ездить на одном таком средстве вдвоем.

Обучать людей управлению этими колесными средствами предлагается на отдельной, специально созданной площадке.

В парках депутаты предлагают выделить для них специальные велодорожки, а сам транспорт - оснастить передними и задними габаритными огнями для ночных поездок.

Такие же ограничения предлагается ввести и для велосипедов - обычных и электрических, добавил Шапошников.

Кроме того, депутаты, посовещавшись с мэрией, ГИБДД Москвы и руководителями крупных парков, согласились поддержать внесение в ПДД норм о регулировании движения на средствах индивидуальной мобильности. В частности, предлагается ограничить для них максимальную скорость до 25 км/ч, а там, где они едут в пешеходном потоке - до 7 км/ч, оставляя за пешеходами право приоритета. Им запретят ездить по автомагистралям, введут для них специальные дорожные знаки. Также предлагается запретить их использовать лицам в нетрезвом состоянии.

"Думаю, что передовой законодательный опыт Москвы в дальнейшем смогут использовать другие регионы и даже страны", - подчеркнул спикер Мосгордумы.