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Мэрия Москвы призвала постепенно отменять ограничения на въезд мигрантов

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - С учетом эпидемиологической ситуации в Москве необходимо постепенно снимать ограничения на въезд трудовых мигрантов, заявил на брифинге 14 апреля заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что так считают в городской администрации, но добавил, что решение об отмене ограничений должно соответствовать нормам эпидемиологической безопасности, которые определяет Роспотребнадзор.

По его словам, в Узбекистане открылся миграционный центр Москвы, такой же хотят открыть и в Таджикистане. Центры будут набирать рабочую силу по заявкам московских работодателей и организовать ее въезд в столицу.

"Пока мы говорить полностью об открытии границ (для трудовых мигрантов - ИФ) не можем в силу действующих ограничений, но к этому стремимся и ожидаем этого", - отметил Ефимов.

В начале марта глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов отмечал, что бюджетным стройкам региона не хватает примерно 20 000 рабочих и специалистов. Нехватку рабочих рук он связал с пандемией и с ускорением строительства на некоторых объектах.

Застройщики еще с 2020 года жалуются на дефицит кадров, вызванный закрытием границ. В середине января президент Владимир Путин поручил чиновникам рассмотреть упрощение порядка найма иностранных рабочих на стройки.

В октябре 2020 года исследование Центра стратегических разработок показало, что на тот момент у примерно 40% российских компаний, которые традиционно нанимают мигрантов, возник недостаток в рабочей силе, а особо острым оказался дефицит курьеров и водителей такси.

Хроника 27 января 2020 года – 14 апреля 2021 годаЭкономический кризис
Москва коронавирус Владимир Ефимов Рафик Загрутдинов

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