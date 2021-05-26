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Собянин предложил сделать в ресторанах Москвы свободные от COVID зоны

Собянин предложил сделать в ресторанах Москвы свободные от COVID зоны
Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин предложил предпринимателям столицы создавать в ресторанах "зоны, свободные от коронавируса", где будут находиться вакцинированные горожане.

В среду Собянин провел встречу с предпринимателями в "Бизнес.Технограде" на ВДНХ.

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"Делайте свободную зону от COVID у себя в ресторане, где люди с прививками находятся", - сказал Собянин, обращаясь к предпринимателям.

Он отметил, что, когда Москва потеряла за год половину туристов, в основном, иностранцев, это стало серьезной проблемой для сферы услуг, торговли, общепита.

"Чтобы в дальнейшем не было ограничений, надо себя обезопасить, для этого все есть", - добавил Собянин.

В ходе встречи предприниматели предложили мэру снизить контрольно-надзорную деятельность, а именно - не сразу штрафовать, а проводить профилактику и предупреждение, а только затем выписывать штраф. Собянин отметил, что обсудит это с профильными ведомствами.

Кроме того, предприниматели высказали идею провести инспекцию "антиковидных" мер. "Очень хорошая идея, давайте с департаментом предпринимательства пройдите по этим мерам... Ревизию этих мер проведем", - ответил Собянин.

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Хроника 09 января 2020 года – 26 мая 2021 годаПандемия коронавируса
Сергей Собянин Москва Коронавирус

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