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Всплеск заболеваемости COVID-19 в Москве связан с майскими праздниками и весенним эпидсезоном - Собянин

Всплеск заболеваемости COVID-19 в Москве связан с майскими праздниками и весенним эпидсезоном - Собянин
Фото: Oleg Nikishin/Getty Images

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Наблюдавшийся в Москве всплеск заболеваемости COVID-19 связан с майскими праздниками и особенностями весеннего эпидемиологического сезона, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"После майских праздников был всплеск выявлений и госпитализаций, потому что многие почти 10 дней находились на даче, дома и не очень-то хотели идти в поликлиники, больницы. Дождавшись рабочих дней - пришли со всем этим", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК).

Собянин добавил, что подъем заболеваемости также связан с весенним эпидемиологическим сезоном, когда жители традиционно чаще болеют.

Как сообщалось, в середине мая в Москве произошел рост заболеваемости COVID-19, за сутки подтверждалось более 3 тысяч инфицированных. Такая тенденция сохраняется и на протяжении последних трех дней.

Хроника 09 января 2020 года – 30 мая 2021 годаПандемия коронавируса
Сергей Собянин Москва коронавирус

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