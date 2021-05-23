Собянин посчитал, что Москва достойно справилась с вызовами пандемии

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Российская столица достойно справилась с вызовом пандемии коронавируса COVID-19, сделав это лучше, чем некоторые города мира, считает мэр Москвы Сергей Собянин.

"Я считаю, что Москва, москвичи, все наше городское сообщество, профессиональное сообщество медиков, социальная служба, транспортная служба, все отрасли справились достойно", - сказал мэр в интервью программе "Неделя в городе" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

Он добавил, что отработанная городская система позволяла сохранять нормальную жизнь в Москве и работу всех отраслей. По оценке Собянина, Москва справилась "как минимум не хуже, чем мировые города. А с учетом того, что меньше ограничений, меньше локдаунов, меньше пострадала экономика, то даже лучше".

Мэр также подчеркнул, что в столице все готово для проведения ЕГЭ и ОГЭ и выразил надежду, что в этом году результаты будут не хуже, чем в 2020 и 2019 годах.