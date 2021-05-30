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В России за сутки выявлены максимальные с марта 9,7 тыс. случаев COVID

В России за сутки выявлены максимальные с марта 9,7 тыс. случаев COVID
В карантинном центре в Коммунарке
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 9 694 случая - это максимальное значение с 19 марта (тогда заболевших было 9 699).

По выздоровлении из больниц выписаны 7 386 человек, умерли 355 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

В Москве коронавирус выявили еще у 3 719 человек, 59 пациентов умерли, 2 547 человек выздоровели.

Наименьшее количество заболевших за сутки выявлено в Магаданской области (пять), Туве (четыре), Еврейской АО, Ненецком и Чукотском АО (по одному).

Еще 829 новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Санкт-Петербурге, 748 - в Московской области, 179 - в Ростовской области, 145 - в Воронежской области, 143 - в Нижегородской области, 114 - в Иркутской области, 112 - в Саратовской области, 107 - в Якутии. В других регионах России суточный прирост не превышает ста.

Всего в России со 2 марта 2020 года зарегистрировано 5 млн 63 тыс. 442 случая коронавирусной инфекции, 121 162 умерших и 4 млн 677 тыс. 870 выписанных.

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Хроника 09 января 2020 года – 30 мая 2021 годаПандемия коронавируса
коронавирус

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