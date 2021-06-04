Власти Москвы задумались о лотерее для ускорения вакцинации

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Власти Москвы могут ввести меры поддержки для того, чтобы привлечь горожан на вакцинацию, возможно, это будет лотерея, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы поощряем пожилых людей, чтобы они приходили на пункты вакцинации, выплачиваем тысячу рублей (...) возможно, что мы будем вводить ещё какие-то меры поддержки, например, лотерею с федеральными коллегами", - сказал Собянин журналистам на полях Петербургского международного экономического форума, отвечая на вопрос о том, как будут в Москве стимулировать горожан проходить вакцинацию.

По словам мэра, к концу года, как ожидается, вакцинацию от коронавируса в столице пройдёт ещё 1 млн человек.