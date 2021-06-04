Поиск
Важно
ПМЭФ-2021

Власти Москвы задумались о лотерее для ускорения вакцинации

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Власти Москвы могут ввести меры поддержки для того, чтобы привлечь горожан на вакцинацию, возможно, это будет лотерея, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы поощряем пожилых людей, чтобы они приходили на пункты вакцинации, выплачиваем тысячу рублей (...) возможно, что мы будем вводить ещё какие-то меры поддержки, например, лотерею с федеральными коллегами", - сказал Собянин журналистам на полях Петербургского международного экономического форума, отвечая на вопрос о том, как будут в Москве стимулировать горожан проходить вакцинацию.

По словам мэра, к концу года, как ожидается, вакцинацию от коронавируса в столице пройдёт ещё 1 млн человек.

Москва Сергей Собянин ПМЭФ коронавирус

Новости по теме

Новости

Расписание поездов на МЦД-2 изменится в июне

Пассажир упал на рельсы на станции метро "Красные ворота" в Москве

Тетю Дмитрия Гудкова отпустили без меры пресечения

Собянин спрогнозировал разрешение массовых мероприятий к осени

Собянин спрогнозировал разрешение массовых мероприятий к осени
Пандемия коронавируса

В Москве вакцинировано от коронавируса более 1,5 млн человек

В Москве вакцинировано от коронавируса более 1,5 млн человек

Несколько взрывных устройств обнаружены в квартире на востоке Москвы

Политик Дмитрий Гудков задержан по делу о неуплаченной аренде

Политик Дмитрий Гудков задержан по делу о неуплаченной аренде

Июнь в столичном регионе начнется с заморозков

Июнь в столичном регионе начнется с заморозков

Участники перестрелки в "Москве-Сити" получили 15 и 16 лет колонии

Участники перестрелки в "Москве-Сити" получили 15 и 16 лет колонии
Пандемия коронавируса

Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась почти на 30%

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');