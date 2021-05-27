Пенсионерам Реутова выплатят по тысяче рублей за прививку от COVID-19

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В рамках городской акции любой житель Реутова старше 60 лет может получить денежную выплату в размере 1 тысячи рублей за вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба главы муниципалитета Станислава Каторова.

"Жители Реутова в возрасте старше 60 лет, прошедшие первый этап вакцинации от новой коронавирусной инфекции в период с 27 мая по 12 июня в поликлиниках №1 и №2 или в прививочном пункте Центра активного долголетия на улице Новой, 3, получат заверенный подписью врача и печатью лечебного учреждения сертификат, который дает право на получение приза в размере одной тысячи рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе главы Реутова уточнили, что деньги перечислят на карту.

Сертификат о прививке можно будет предъявить до 30 июня 2021 года включительно в Фонд социальной поддержки населения. Для этого нужно иметь при себе паспорт, данные ИНН и реквизиты банковской карты.