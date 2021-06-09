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Фонд для пациентов с COVID в Москве увеличат до более чем 14 тыс. коек

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В Москве до конца недели увеличат до более чем 14 тыс. коек фонд для лечения больных с коронавирусной инфекцией, сообщила заммэра столицы по вопросам социальной политики Анастасия Ракова.

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"Мы расширяем коечную мощность наших медицинских учреждений, работающих с коронавирусной инфекцией. (...) До конца недели дополнительные койки будут развернуты в работающих временных госпиталях и редерах - около 460 коек, дополнительно начнут принимать больных с коронавирусной инфекцией отдельные корпуса больниц Мухина и Спасокукоцкого (...) - около 800 коек", - сказала Ракова журналистам в среду.

Она добавила, что также начнет принимать пациентов с COVID-19 одна из больниц РЖД.

Таким образом, фонд для больных с COVID-19 в Москве увеличится с нынешних 12,5 тыс. до более чем 14 тыс. коек.

Ракова также отметила, что московские поликлиники дополнительно усиливают мощности по борьбе с COVID-19. Так, со вчерашнего дня на базе двух учреждений начали работать КТ-центры.

В случае необходимости такие центры планируют развернуть на базе и других учреждений.

В Москве зафиксировано максимальное число заболевших с середины января. По данным оперативного штаба, в Москве за сутки подтверждено 4 124 заболевших.

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Анастасия Ракова Москва Коронавирус

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