Эпидемиолог перечислила причины роста заболеваемости COVID-19 в РФ

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Рост заболеваемости коронавирусом в России связан с игнорированием гражданами мер предосторожности, также оказывают свое влияние низкие темпы вакцинации и снижение иммунитета у переболевших COVID-19, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Делать заключение о том, что мы находимся на пороге нового подъема (заболеваемости коронавирусом - ИФ), неверно. Но сейчас многие продолжают игнорировать меры предосторожности, не осознают необходимость вакцинации и это способствует циркуляции вируса среди населения", - сказала Пшеничная журналистам в среду.

"Угасает иммунитет после COVID-19 у переболевших, не очень активно вакцинируются люди, еще не болевшие этой инфекцией. Это отдаляет от нас время достижения коллективного иммунитета", - добавила Пшеничная.

По ее словам, "нечасто видишь соблюдение мер предосторожности в общественном транспорте, на предприятиях, в различных общественных местах".

"Если эти обстоятельства будут сохраняться, то периодические подъемы заболеваемости вполне объяснимы и будут наблюдаться и сейчас, и далее", - добавила она.

Представитель Роспотребнадзора также сказала, что наблюдаемые колебания в количестве заболевших коронавирусом в РФ являются "вполне объяснимыми и закономерными для процесса стабилизации".

"Но хотелось бы, чтобы стабилизация, наконец, сменилась дальнейшим снижением активности эпидемического процесса. А это зависит от нас самих. Полагаю, что уже никто не сомневается в эффективности мер профилактики в отношении COVID-19 и других ОРВИ. Но этого совершенно недостаточно. Их надо соблюдать на регулярной основе и, конечно же, осознавать необходимость массовой вакцинации для быстрейшего завершения пандемии и вносить свой вклад в приближение этого времени", - сказала Пшеничная.

Она добавила, что на эпидемический процесс COVID-19 могут также оказывать влияние дождливая прохладная погода, которая может благоприятствовать циркуляции различных респираторных вирусов. При этом она отметила, что "подъем заболеваемости ОРВИ обычно к июню уже заканчивается, но год от года по-разному".

За минувшие сутки в РФ впервые с марта было выявлено 10 407 новых случаев коронавируса. 14 марта было зафиксировано 10 083 случая, после этого до конца марта, в апреле - мае уровень стабильно держался, не превышая 9 тыс. заболевших, и даже опускался ниже 8 тыс.

По данным оперштаба на среду, в Москве за сутки выявили более 4 тыс. случаев заболевания COVID-19, это максимум с 16 января.