В Москве не планируют вводить новые ограничения из-за COVID-19

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Новых ограничительных мер в Москве из-за роста заболеваемости коронавирусом вводить не планируется, заявила заммэра Москвы по вопросам социальной политики Анастасия Ракова.

"Мэр сегодня уже объявил, что никаких ограничительных мер, тем более локдауна, вводиться не будет", - сказала Ракова в среду журналистам.

Она отметила, что в этих условиях "основная нагрузка ложится на медицинский персонал", и напомнила о необходимости вакцинации.

Ракова попросила москвичей соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки, а также по возможности сократить социальные контакты.

Ранее в среду мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве "продолжает оставаться сложной, мы видим день ото дня новый всплеск заболевания". "Тем не менее, мы никаких локдаунов не собираемся вводить", - отметил мэр.

В средустало известно, что в Москве за последние сутки выявили максимальное с 16 января число заболевших COVID-19 - 4 124 инфицированных. Всего в России впервые с 14 марта зафиксировано более 10,4 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом.