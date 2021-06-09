Власти Москвы допустили появление в общественных местах зон для привитых

Посетительница выставки в Москве Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Создание специальных зон для привитых от COVID-19 возможно в общественных местах Москвы. Об этом сообщил в среду начальник Главного контрольного управления города Евгений Данчиков.

"Я думаю, наверное, такие механизмы вполне возможны к реализации в нашей жизни", - сказал Данчиков, отвечая на вопрос, возможно ли появление в Москве специальных зон в общественных местах для привитых от COVID-19, в передаче "Пятая студия" на канале "Россия-24" (ВГТРК).

Руководитель Главного контрольного управления Москвы напомнил, что ранее этот вопрос обсуждался на встрече мэра города Сергея Собянина с ресторанным сообществом.

В конце мая на этой встрече прозвучало предложение создавать в столичных ресторанах "зоны, свободные от коронавируса", где будут находиться вакцинированные горожане.