В Москве можно будет ночью пожениться на станции метро "Маяковская"

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В Москве можно будет пожениться на станции московского метрополитена "Маяковская" и на Северном речном вокзале, сообщила журналистам в пятницу заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"С 2019 года в Москве активно развивается проект по регистрации брака в самых необычных и красивых местах столицы. (...) Список локаций постоянно обновляется, и в этом году мы решили запустить новый проект - заключить брак можно будет на площадках транспортного комплекса. Уже в этом году первые регистрации пройдут на Северном речном вокзале и станции метро "Маяковская", - сказала заммэра.

Она добавила, что за два года в Москве на необычных площадках для регистрации брака поженились более 13 тыс. пар.

Также уточняется, что церемонии бракосочетания на станции метро "Маяковская" будут проходить ночью, чтобы не мешать пассажиропотоку.

В свою очередь, заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что "московский транспорт становится местом, где хочется провести и праздник". Он также считает, что подобных мест для регистрации брака со временем будет больше, поэтому предложения от пар приветствуются.