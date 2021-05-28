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Москвичи с 31 мая смогут пожениться в центрах "Мои документы"

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Ряд услуг ЗАГС, в частности, регистрация брака, станет доступен в центрах "Мои документы", москвичи смогут ими воспользоваться с 31 мая, сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

"В шести флагманских офисах и 41 районном центре "Мои документы" появятся новые услуги органов ЗАГС. Их можно будет получить с 31 мая", - говорится в сообщении в пятницу.

Теперь в центрах "Мои документы" граждане смогут зарегистрировать брак в неторжественной обстановке, расторгнуть брак по совместному заявлению и взаимному согласию, получить повторные свидетельства и справки, составленные сотрудниками органов ЗАГС, в том числе на несовершеннолетних детей.

Кроме того, гражданам станут доступны внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния и регистрация смерти или рождения по заявлению юридического лица.

"Еще одна услуга, доступная с 31 мая в "Моих документах", - "Проставление апостиля на официальных документах органов ЗАГС, составленных в Москве, в подтверждение фактов государственной регистрации актов гражданского состояния или их отсутствия, подлежащих вывозу за пределы Российской Федерации". Она пригодится тем, кто хочет подтвердить законность документов для использования в других странах", - отмечается в сообщении.

Все специалисты центров прошли необходимую подготовку, в которой принимали участие и сотрудники ЗАГС.

ЗАГС Мои документы Москва

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