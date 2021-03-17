Москвичи смогут пожениться на канатной дороге

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В мае заключить брак можно будет на Московской канатной дороге, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"8 мая любая пара сможет заключить брак на Московской канатной дороге", - говорится в сообщении. На сайте мэра Москвы отмечается, что на Красную горку пожениться можно будет прямо в воздухе — в кабине канатной дороги на Воробьевых горах.

Департамент отмечает, что о желании заключить брак в этой локации москвичам необходимо сообщить до 7 апреля при подаче заявления в один из московских отделов ЗАГС или дворцов бракосочетания.

Московская канатная дорога размещена на Воробьевых горах, ее открыли в 2018 году.