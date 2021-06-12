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Титов выразил надежду, что нового локдауна для общепита в Москве не будет

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ Борис Титов считает, что введение новых ограничительных мер неминуемо приведет к потерям в сфере общественного питания.

"Для московского общепита эта новость прозвучала, как контрольный выстрел. Неминуемы новые потери и без того не восстановившейся отрасли", - сказал журналистам в субботу бизнес-омбудсмен.

По его словам, для бизнеса "новый локдаун является одним из самых нежелательных вариантов развития событий".

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Титов выразил надежду, что ограничительные меры не будут продлены. "Но, если это произойдет, властям нужно либо готовить для общепита финансовый спасательный круг, либо изменить отношение к необходимости всеобщей вакцинации", - полагает уполномоченный.

В субботу суточная заболеваемость COVID-19 в Москве достигла максимума с начала года. Выявили 6 701 инфицированного.

Чтобы приостановить рост заболеваемости, власти столицы объявили 15-19 июня выходными днями. На это время в Москве приостанавливается работа фуд-кортов в торговых центрах и других аналогичных организациях, запрещается обслуживание посетителей в ресторанах и клубах с 23:00 до 06:00, исключение - еда на вынос.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Хроника 09 января 2020 года – 12 июня 2021 годаПандемия коронавируса
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