Титов выразил надежду, что нового локдауна для общепита в Москве не будет

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ Борис Титов считает, что введение новых ограничительных мер неминуемо приведет к потерям в сфере общественного питания.

"Для московского общепита эта новость прозвучала, как контрольный выстрел. Неминуемы новые потери и без того не восстановившейся отрасли", - сказал журналистам в субботу бизнес-омбудсмен.

По его словам, для бизнеса "новый локдаун является одним из самых нежелательных вариантов развития событий".

Титов выразил надежду, что ограничительные меры не будут продлены. "Но, если это произойдет, властям нужно либо готовить для общепита финансовый спасательный круг, либо изменить отношение к необходимости всеобщей вакцинации", - полагает уполномоченный.

В субботу суточная заболеваемость COVID-19 в Москве достигла максимума с начала года. Выявили 6 701 инфицированного.

Чтобы приостановить рост заболеваемости, власти столицы объявили 15-19 июня выходными днями. На это время в Москве приостанавливается работа фуд-кортов в торговых центрах и других аналогичных организациях, запрещается обслуживание посетителей в ресторанах и клубах с 23:00 до 06:00, исключение - еда на вынос.