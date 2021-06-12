Суточная заболеваемость COVID в Москве достигла максимума с начала года

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки выявили 6 701 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

По его информации, это максимум с начала 2021 года, показатель примерно соответствует декабрю прошлого года.

Накануне сообщалось о выявлении 5 853 инфицированных, таким образом заболеваемость за сутки выросла на 848 случая или примерно на 14%.

Скончались за сутки 67 москвичей с коронавирусом, всего за время пандемии погибло от COVID-19 в Москве 20 838 человек.

Выздоровели от коронавирусной инфекции и выписались за сутки 2 725 столичных жителя. В общей сложности с коронавирусом справилось 1 млн 90 тыс. 700 горожан.

Накануне сообщалось о гибели 60 человек и выздоровлении 3 061 жителя в Москве.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 12 июня составляет 1 млн 227 тыс. 13 человек.

27 декабря 2020 года в Москве зафиксировали около 6,6 тыс. случаев COVID-19. До этого в столице ежесуточно выявляли около 7 тыс. инфицированных.