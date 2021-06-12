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Власти Москвы не планируют вводить пропуска и повышать штрафы из-за COVID

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Столичные власти не обсуждают введение пропускного режима и повышение штрафов за отсутствие масок и перчаток у граждан, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

При этом она призвала жителей столицы сократить до минимума все контакты в период нерабочих дней, чтобы избежать нового роста заболеваемости коронавирусом, а также пройти вакцинацию.

"Лучше всего свести к минимуму все контакты, постараться отказаться от посещения массовых мероприятий и общественных мест, провести время дома, в кругу близких. Нерабочие дни продлены исключительно для того, чтобы попытаться остановить распространение инфекции", - сообщила Ракова.

По ее словам, "сейчас особенно критическое значение получила необходимость вакцинироваться". "Если вы до сих пор этого не сделали, то запланируйте поход за прививкой прямо на этих выходных. Прививку можно получить в поликлиниках, торговых центрах, парках", - добавила она.

Ранее в субботу мэр Москвы Сергей Собянин объявил о нерабочих днях 15-19 июня в связи с ухудшением эпидемической обстановки в городе. Также с 13 до 20 июня прекращается работа фуд-кортов и детских игровых комнат в торговых центрах и аналогичных организациях. Кроме того, предприятиям общепита запрещается обслуживание посетителей с 23:00 до 6:00, если речь не идет о еде навынос.

12 июня в Москве был зафиксирован 6 701 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Это максимальное значение с конца декабря 2020 года. Выздоровели за сутки 2 725 горожан, 67 москвичей умерли.

Общее число заболевших COVID-19 на 12 июня составляет 1 млн 227 тыс. 13 человек.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Дезинфекция кладбища в Фусагасуге, Колумбия
Москва Анастасия Ракова

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