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В Москве проведут рейды по ресторанам и фуд-кортам

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Соблюдение торговыми центрами и заведениями общественного питания ограничений, введенных накануне в Москве из-за роста заболеваемости COVID-19, проверят в ходе рейдов, сообщил "Интерфаксу" руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

В проверках будут участвовать сотрудники Роспотребнадзора, полиции, департамента и Объединения административно-технических инспекций. Они проверят соблюдение требования по закрытию фуд-кортов и детских комнат в торговых центрах, а также запрета на работу кафе, ресторанов, баров и других заведений с 23:00 до 06:00.

12 июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил в столице нерабочие дни с 15 по 19 июня. На период с 12 по 20 июня вводятся ограничения, в частности, на ночную работу баров, ресторанов и кафе. Также запрещается работа фуд-кортов и детских комнат в торговых центрах. в парках будут закрыты все развлекательные объекты.

Москва Алексей Немерюк коронавирус

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