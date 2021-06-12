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Московские рестораторы сочли временное ограничение работы неизбежным

Московские рестораторы сочли временное ограничение работы неизбежным
На летней веранде кафе на Патриарших прудах
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Решение о частичном ограничении работы ресторанов и кафе в Москве было неизбежным из-за роста числа заболевших, больше всего оно отразится на ночных клубах и барах, работающих в ночное время. Такое мнение в разговоре с "Интерфаксом" выразили представители отрасли.

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"Я боюсь, что это неизбежное решение. Количество зараженных растет и с этим ничего не поделаешь, больницы заполняются и было ясно, что город будет принимать какие-то меры. Это частичное ограничение работы ресторанов, и я думаю, рестораны стойко перенесут это решение, куда им деваться", - прокомментировал "Интерфаксу" решение столичных властей вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы, владелец сети ресторанов "Мясо&Рыба" Сергей Миронов.

Он отметил, что для ресторанов данное ограничение будет проблематичным, но "самая большая проблема для баров и ночных клубов, им будет совсем тяжело, потому что они закрываются полностью и здесь важна солидарность между коллегами. Чтобы мы могли их поддержать". По его мнению, рестораторы могут на время взять к себе на работу сотрудников закрытых заведений или помочь с продуктами, так как многие заведения уже их закупили, не рассчитывая на новые ограничения.

"Насколько это будет тяжело для тех заведений, которые закроются, мы пока не понимаем, все зависит от сроков закрытия. Если это будет надолго, конечно, многие не выдержат. Мы опять возвращаемся к ситуации (когда были введены ограничения) и в этот раз она совершенно неожиданная", - сказал Миронов.

В свою очередь владелец холдинга RESTart Vasilchuk Brothers (фудмолл "Депо Москва", "Чайхона N1") Алексей Васильчук заявил "Интерфаксу", что решение об ограничениях негативно повлияет на работу ресторанов и кафе в Москве, в том числе на выручку.

"Но с точки зрения здравого смысла и того, что сейчас идет сильный рост заболеваемости, я считаю, что это такая мера, которая не сильно радикальная, потому что можно было вообще все закрыть, она компромиссная между бизнесом и безопасностью населения", - сказал Васильчук, подчеркнув, что необходимо разрабатывать меры по привлечению к вакцинации населения.

"С точки зрения понимания, я считаю, что это правильное решение, надеюсь, что оно ненадолго, но, чтобы убрать накал, это нужно было сделать", - добавил он.

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в разговоре с агентством отметил, что ограничения также отразятся на заведениях с большим трафиком: около вокзалов, которые работают круглосуточно.

"В любом случае принятое решение повлияет (на работу). Мы только начали выходить из этой ситуации, народ расслабился, и мы видим вот тот хвост европейский, который у них заканчивается, а мы его подхватили. Естественно, городские власти в связи с большим количеством зараженных используют любые возможности для того, чтобы ограничить встречи людей, но с 23:00 до 6 утра - это касается в основном ночных клубов и дискотек, там большое количество людей, которое находится рядом, без масок", - сказал он.

Он подчеркнул, что рестораны будут исполнять решение властей.

Мера вынужденная, но большинства она не коснется

Меры по ограничению работы кафе и ресторанов в ночное время не затронут большую часть заведений общественного питания в Москве, поскольку они заканчивают работу раньше, сообщил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк журналистам в субботу.

Он добавил, что решение о приостановке работы кафе и ресторанов в ночное время принято из-за роста заболеваемости, в том числе - в среде молодежи, среди которой много "любителей ночной жизни". "Также закрываются фуд-корты в торговых центрах, поскольку там большое количество посетителей, и чаще всего это молодежь",- сказал Немерюк.

По его словам, частыми переносчиками инфекции являются дети, поэтому принято решение о закрытии детских уголков в торговых центрах.

Немерюк призвал предпринимателей соблюдать все принятые властями меры, "чтобы никто не попал под штрафные санкции, и для сокращения количества заболевших".

В субботу суточная заболеваемость COVID-19 в Москве достигла максимума с начала года. Выявили 6 701 инфицированного.

Чтобы приостановить рост заболеваемости, власти Москвы объявили 15-19 июня нерабочими днями. Кроме того, с 13 до 20 июня в Москве приостанавливается работа фуд-кортов и детских игровых комнат в торговых центрах и других аналогичных организациях, запрещается обслуживание посетителей в ресторанах и клубах с 23:00 до 06:00, исключение - еда навынос.

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