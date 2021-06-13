Роспотребнадзор выявил санитарные нарушения в 71 организации Москвы

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Столичный Роспотребнадзор провёл проверку городских предприятий и транспорта и выявил на них ряд нарушений противоэпидемического режима, сообщает пресс-служба ведомства.

"Управлением Роспотребнадзора по городу Москве за 12 и 13 июня соблюдение противоэпидемических мероприятий проверено на 334 объектах, включая объекты торговли, общественного питания, транспорта, проведения массовых мероприятий, нарушения установлены на 71 объекте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во всех случаях были возбуждены дела об административном правонарушении, а в связи с грубыми и многочисленными нарушениями противоэпидемических требований помещения пяти объектов общественного питания были опечатаны.

В том числе ведомство выявило нарушения выполнения противоэпидемических мероприятий на 13 объектах общественного питания в Москве.

В Роспотребнадзоре указали, что 13 июня 2021 года его специалисты провели мониторинг стационарных предприятий общественного питания, летних кафе и веранд с целью оценки полноты выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий

"Всего проверено 41 предприятие общественного питания и при них летние кафе и веранды", - отмечается в сообщении надзорного ведомства.

Отмечается, что необходимые противоэпидемические мероприятия не выполнялись на 13 объектах.

Среди нарушений сотрудниками были отмечены: отсутствие социальной разметки, контроля за соблюдением посетителями социальной дистанции и наличием у них масок и перчаток. Нарушение периодичности уборки и дезинфекции помещений и контактных поверхностей. Не проводились термометрия. Также отсутствовала информация о тестировании персонала на COVID-19.

"По фактам установленных нарушений обязательных требований составлено 13 протоколов об административном правонарушении по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе за грубые многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований - один протокол о временном запрете деятельности", - сообщили в Роспотребнадзоре.

Соблюдение торговыми центрами и заведениями общественного питания ограничений, введенных накануне в Москве из-за роста заболеваемости COVID-19, будут проверять в ходе рейдов, ранее сообщал "Интерфаксу" руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

В проверках будут участвовать сотрудники Роспотребнадзора, полиции, департамента и Объединения административно-технических инспекций. Они проверят соблюдение требования по закрытию фуд-кортов и детских комнат в торговых центрах, а также запрета на работу кафе, ресторанов, баров и других заведений с 23:00 до 06:00.

12 июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил в столице "длинные выходные" - до 19 июня. Также вводится ряд ограничений, в их числе - на ночную работу баров, ресторанов и кафе.