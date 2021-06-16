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В Москве за день выявили 1,5 тыс. нарушений масочного режима на транспорте

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Контролеры московского государственного казенного учреждения (ГКУ) "Организатор перевозок" накануне в полном составе вышли на проверку соблюдения режима ношения перчаток и масок, было выявлено 1,5 тыс. нарушений, сообщил "Интерфаксу" руководитель организации Владислав Султанов.

"Ситуация с распространением коронавирусной инфекции ухудшается, ежедневно фиксируется стремительный рост заболеваемости. С 15 июня мы усилили проверки соблюдения масочно-перчаточного режима на наземном и железнодорожном транспорте, на всех участках метро: на входе, перронах, в вагонах поездов. Весь штат контролеров (...) участвует в контрольных мероприятиях", - сказал Султанов.

Он добавил, что 15 июня контролеры выявили 1,5 тыс. нарушений режима ношения масок и перчаток, с начала июня зафиксировали более 20 тыс. таких фактов.

"Организатор перевозок" напоминает, что пассажирам общественного транспорта необходимо заранее надевать средства индивидуальной защиты и не снимать их на протяжении всей поездки.

В Москве в июне наметился рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Суточные пики достигли значений прошлогоднего декабря. В связи с этим в городе введен ряд ограничений, усилен контроль за соблюдением эпидемических норм.

Власти Москвы объявили 15-19 июня нерабочими днями с сохранением зарплат в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

Владимир Султанов Организатор перевозок Москва Коронавирус

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