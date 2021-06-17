Участница Pussy Riot Никульшина арестована на 15 суток

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Дорогомиловский суд Москвы арестовал на 15 суток участницу Pussy Riot Веронику Никульшину за неповиновение сотруднику полиции.

"Никульшина признана виновной по ч.1 ст.19.3 (невыполнение требований сотрудников полиции), ей назначен административный арест сроком на 15 суток", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Сергей Тельнов в четверг.

Он отметил, что решение суда будет обжаловано.

Накануне сообщалось, что участница Pussy Riot была задержана около своего дома в Москве. На нее был составлен протокол за неповиновение сотруднику полиции.

Защитник пояснил агентству, что поводом для задержания Никульшиной, согласно полицейскому рапорту, была информация о том, что она якобы намеревалась нарушить общественный порядок и сорвать Чемпионат Европы по футболу в Санкт-Петербурге.

В свою очередь адвокат сообщил, что его подзащитная таких намерений не имела, и откуда у полиции эта информация, ему неизвестно.

Кроме того, на прошлой неделе в субботу, 12 июня, Никульшина уже была задержана в районе Лубянской площади. В полиции на нее тогда было составлено два протокола за мелкое хулиганство (ст.20.1 КоАП РФ) и за курение в неположенном месте (ст.6.24 КоАП РФ). Адвокат Дмитрий Захватов уточнил агентству, что задержание происходило в момент, когда Никульшина давала интервью.

"У неё в руках был костюм, и мы думаем, что полицейские решили, что она собирается устроить какую-то акцию и задержали ее превентивно", - сказал защитник.

После этого Никульшину отпустили из отделения полиции поздно ночью.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах континента, включая Санкт-Петербург.

Участница Pussy Riot ранее неоднократно задерживалась сотрудниками полиции за совершение административных правонарушений. Последний раз она была арестована судом на пять суток за неповиновение сотруднику полиции.

Никульшина стала известна после акции в финале ЧМ-2018, когда она с другими участниками Pussy Riot выбежала в полицейской форме на футбольное поле в Москве на Большой спортивной арене "Лужники".