Участнице Pussy Riot вменили мелкое хулиганство и курение в неположенном месте

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Полиция вменяет задержанной в Москве участнице группы Pussy Riot Веронике Никульшиной совершение двух административных правонарушений - мелкое хулиганство и курение в неположенном месте.

"Она продолжает находиться в отделе полиции, и будет ли освобождена, пока неизвестно", - сказал "Интерфаксу" ее адвокат Дмитрий Захватов.

Наказание за курение в неположенном месте (ст.6.24 КоАП РФ) предусматривает штраф от 500 до 1500 рублей. Наказание за совершение мелкого хулиганства (ст.20.1 КоАП РФ) - административный штраф в размере до 1000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток.

По словам адвоката, Никульшина была задержана в субботу в районе Лубянской площади, когда давала интервью, и доставлена в полицию. "У нее в руках был костюм, и мы думаем, что полицейские решили, что она собирается устроить какую-то акцию и задержали ее превентивно", - сказал Захватов.

Официальным комментарием полиции "Интерфакс" пока не располагает.

Участница Pussy Riot ранее неоднократно задерживалась сотрудниками полиции за совершение административных правонарушений. Последний раз она была арестована судом на 5 суток за неповиновение сотруднику полиции.