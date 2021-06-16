Задержанную участницу Pussy Riot оставили в полиции до суда

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Участницу Pussy Riot Веронику Никульшину, которой грозит 15 суток административного ареста за невыполнение требований полицейского, не отпустят из полиции до судебного разбирательства.

"Веронику Никульшину задерживают на 48 часов до суда, дата суда пока неизвестна", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Сергей Тельнов в среду.

Ранее Тельнов сообщал агентству, что Никульшу задержали около ее дома, на нее был составлен протокол по ч.1 ст.19.3 КоАП РФ (невыполнение требований сотрудников полиции).

Санкция по данной статье предусматривает наказание до 15 суток административного ареста.

В День России, 12 июня, Никульшина была задержана в районе Лубянской площади. На нее был составлено два протокола за мелкое хулиганство (ст.20.1 КоАП РФ) и за курение в неположенном месте (ст.6.24 КоАП РФ). Ее адвокат Дмитрий Зазватов уточнил агентству, что задержание происходило в момент, когда Никульшина давала интервью. "У нее в руках был костюм, и мы думаем, что полицейские решили, что она собирается устроить какую-то акцию и задержали ее превентивно", - сказал защитник. Потом, поздно ночью Никульшину отпустили из отделения полиции.

Участница Pussy Riot ранее неоднократно задерживалась сотрудниками полиции за совершение административных правонарушений. Последний раз она была арестована судом на 5 суток за неповиновение полицейскому.