Участницу Pussy Riot освободили с протоколом о мелком хулиганстве

Участница Pussy Riot Вероника Никульшина. Архивное фото Фото: Michael Sohn/ТАСС

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Полиция отпустила задержанную накануне в Москве участницу группы Pussy Riot Веронику Никульшину, сообщил "Интерфаксу" ее адвокат Дмитрий Захватов.

"Никульшину освободили поздно ночью", - сказал защитник.

По его словам, в отношении его подзащитной составлен протокол о совершении мелкого хулиганства (ст.20.1 КоАП РФ). Наказание за данное правонарушение предусматривает либо наложение административного штрафа в размере до 1000 руб., либо административный арест на срок до 15 суток. Когда пройдет судебное заседание, пока не определено.

Никульшина была задержана накануне в районе Лубянской площади, когда давала интервью, и доставлена в полицию. "У неё в руках был костюм, и мы думаем, что полицейские решили, что она собирается устроить какую-то акцию и задержали ее превентивно", - сказал Захватов.

Официальным комментарием полиции "Интерфакс" пока не располагает.

Участница Pussy Riot ранее неоднократно задерживалась сотрудниками полиции за совершение административных правонарушений. Последний раз она была арестована судом на 5 суток за неповиновение сотруднику полиции.